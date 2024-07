NII EI TOHI Kunstniku Jeesust kujutav töö vihastas välja nii poliitikud kui ka usklikud. Kuidas?

Sydney kunstniku Philjames'i töö «Jesus Speaks to the Daughters of Jerusalem» eemaldati Casula Powerhouse'i kunstikeskuse näituselt pärast seda, kui reedel kunstniku ja galerii pihta äge kriitika suunati. Näitus oleks pidanud kestma kaks nädalat.

Veebis alguse saanud protestilaine, milles heideti teosele ette, et see pilkab religiooni, tuleb maha võtta, ehkki esiotsa peeti kunstiteost «mänguliseks». Protestidega liitus ka Liverpooli linnapea Ned Mannoun, kes leidis, et selline pilkav kunstiteos tuleks eemaldada.

«Kristlikul messial ja moslemi messial Jeesusel pole mingit sidet koomiksitegelase Goofyga,» ütles Liverpoli linnapea avalduses, ehkki kunstiteosel isegi pole Disney tegelast Goofyt.

Kusjuures mõned meeleavaldajad ähvardasid muuseumi ja selle töötajaid vägivallaga.

Olukorra teeb mõneti irooniliseks see, et näitus on üles pandud Liverpooli linnavolikogu toetusel, kes annab iga kahe aaste järel välja auhinda, millega tunnustatakse kaasaegset kunsti, mis uurib vaimsust ja religiooni, mille seekord pälvis just Casula Powerhouse'i kunstikeskus, kus problemaatiline töö üleval on.

Kunstiteos eemaldati vastusena linnapea avaldusele, kuid silmas peeti ka võimalikku probleemi ohutusega. Kunstnik ise sõnas, et on küll õnnelik, et galerii ja inimeste ohutus seati esikohale, aga on sellegipoolest mures, et juhtum võib luua pretsedendi sõnavabaduse piiramiseks.

«See on minu jaoks kõige problemaatilisem: linnapea nõudis selle mahavõtmist, ohustades sellega sõnavabadust,» sõnas kunstnik. Liverpooli linnapea Mannoun ütles kunstnikule vastuseks, et sel juhul mõistab kunstnik sõnavabadust valesti ning sõnavabaduse õigust tuleb tasakaalustada õigusega praktiseerida usku ilma hirmu, tagakiusamise või naeruvääristamiseta.

Sydney kunstnik Philjames on ennekõike tuntud oma värvikirevate ja parodiseerivate kunstiteoste poolest, millest mitmed kasutavad ka koomiksi- ja multifilmitegelasi. Ta on ka varem kujutanud Jeesust, kes on näiteks vestelnud hot dog'iga.