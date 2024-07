SUUREJOONELINE TREILER 24 aastat ootamist on läbi: heida pilk peale, milline näeb välja «Gladiaator II»!

Kui esimese filmi tegevus keskendus Russell Crowe'i Maximusele, reedetud Rooma kindralile, kellest sai gladiaator, siis «Gladiaator II» keskmes on Lucius (Paul Mescal). Endisest Rooma impeeriumi pärijast Luciusest saab gladiaator alles pärast seda, kui kindral Marcus Acacius (Pedro Pascal) tungib tema koju kaaskeisrite Caracalla (Fred Hechinger) ja Geta (Joseph Quinn) võimu all.

Lisaks Paul Mescali osatäitmisele on filmi eel palju räägitud ka Denzel Washingtonist, kes kehastab filmis Macrinust - endist orja, kellele on osaks saanud suur rikkus. Kui algselt leidis Macrinus edu kaupmehena, on temast hiljem saanud relvakaupmees, kes on Rooma gladiaatorite stseeniga tihedalt seotud ehk nn sponsor. Filmiga seotud inimesed on Washingtoni osatäitmist juba kirjeldanud legendaarsena.