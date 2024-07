ARVUSTUS Ginsbergi põrgulik pildimasin ooperilaval

«Vesiniku muusikaautomaat» on see tõlge, mida eestikeelse kava koostajad on eelistanud… Minu jaoks on see plaadimasin mänginud juba üle veerand sajandi, hetkest, kui adusin mingit veidrat hingesugulust või ühist arusaamist Allen Ginsbergiga, ja siis muidugi millalgi veidi hiljem leidsin selle plaadi «Hydrogen Jukebox» – ka Philip Glass on mu veregrupi looja, nii et nende ühendus, ühinemine oli mu jaoks nagu värske plahvatus.