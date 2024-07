Uuspõld tripib Algasid teekonnakomöödia «Jan Uuspõld läheb koju» võtted

Režissöör Andres Maimiku sõnul on filmi tegemiseks parim ajastus. «50neseks saanud Jan Uuspõld on küll parimas loomeeas, aga oma kireva elu tõttu kollase meedia absoluutne lemmik. Kõik see kirev elu, mis tema ümber keerleb - armumised, mootorrattad, naised, rahajamad, enesekaotamised ja -leidmised… See on uue filmi algmaterjaliks kvaliteetseim kraam,» ütleb Maimik. «Jani teekond on omamoodi Odysseuse eksirännak, liiga pikk kodutee, millel varitsesid kiusatused ja tormid, ahvatlevad nõiad ja tigedad kükloobid, mis teda rajalt maha tõmbavad. Nii on ka Janiga, kuid üks kord ta ikkagi koju jõuab,» lisab režissöör Rain Tolk. Nagu kõlas esimese Uuspõllu filmi hüüdlause: elu on see, mis juhtub siis kui sul on teised plaanid.