Pärnusse koguneb 400 muusikut, toimub mitu erakordset konserti

«Eriliselt hea meel on, et avakontserdil juhatab maestro Neeme Järvi noori, kelle jaoks on see kindlasti suurepärane ja põnev kogemus. Paavo Järvi ja Eesti Festivaliorkester annavad Pärnus neli kontserti. Ootame lavale ka Kristjan Järvi uut kontserdiprojekti «Põhjala luiged»,» ütleb Pärnu muusikafestivali peakorraldaja Kristjan Hallik.