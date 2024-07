GALERII Kõik Malle Leisist: kunstniku sünniaastapäeva puhul viiakse tema pärand laia maailma

Veebilehelt tellitavate siidirättide puhul on tegemist Malle Leisi teoste reproduktsioonidega, mis tehtud kunstniku akvarellide põhjal. Žikleed ehk kõrgresolutsioonilise digitaalse printeriga paljundatud kunstiteosed on Leisi akvarellide ja siiditrükkide põhjal valiminud originaalsuuruses teosed. Žikleed on nummerdatud ja piiratud tiraažiga.