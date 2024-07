Testamendi laulja Chuck Billy: üks metal-muusika võlusid on, et see hoiab sind noorena

Raskema muusika puhul kõneletakse sageli suurtest nelikutest ja viisikutest. On Seattle´i grunge-nelik, kuhu kuuluvad Nirvana, Pearl Jam, Alice In Chains ja Soundgarden, on thrash metal​'i suur nelik, kuhu kuuluvad Metallica, Slayer, Megadeth ja Anthrax. Aga on veel üks thrash​'i-kuuik, kes on eelmainitutega samavõrd tähelepanuväärne, ning nende hulka kuulub Testament, kes sel suvel üle aastate taas Eestis esineb, täpsemalt 19. juulil koos Poola ansambliga Behemoth.