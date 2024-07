4000 FILMI HULGAST VÄLJA VALITUD Eesti nukufilm esilinastub ajaloolisel filmifestivalil

«Animatsiooni kohta ebatavalistes tingimustes – vabas looduses – valminud kauni nukufilmi teostamine on lisaks visioonile nõudnud režissöör Anu-Laura Tuttelbergilt ka ülimat füüsilist vastupidavust, kannatlikkust, täpset silma ja meisterlikku kätt, alustades filmi tegelaste detailhaaval portselanist valamisest ja lõpetades talvisel rannal käsitsi sundasendis animeerimisest ning täismehhaanilise kaameraga salvestamisest. Olen südamest rõõmus, et end animavaldkonnas juba kehtestanud ning hinnatud Eesti autori uus film esilinastub nüüd kõrvuti teiste filmiliikidega ühel Euroopa tähtsaimal filmifestivalil,» on filmi produtsent Marianne Ostrat õnnelik.

Anu-Laura Tuttelbergi eelmine nukufilm – triloogia esimene osa – «Talv vihmametsas» esilinastus 2019. aastal maailma olulisimal animafilmide festivalil Annecys Prantsusmaal, osales kokku rohkem kui 90 filmifestivalil ja võitis 13 auhinda.

Anu-Laura Tuttelberg on ka filmi «Linnud läinud» stsenarist, kunstnik ning operaator. Filmi produtsent on Marianne Ostrat («Savvusanna sõsarad»), kelle jaoks «Linnud läinud» on esimene animafilm peatootjana, kuid kelle kaasprodutseeritud Rootsi-Eesti lühianimafilm «Amalimbo» esilinastus 2016. aastal Veneetsia filmifestivalil ning pälvis Euroopa filmiauhinna nominatsiooni.

Filmi teine operaator on Francesco Rosso, monteerijad on Daniel Irabien Peniche ja Silvija Vilkaitė, helilooja Maarja Nuut, helirežissöör Olga Bulygo ja kaasprodutsent Agnė Adomėnė.

«Linnud läinud» tootja on animatsioonistuudio Fork Film ning film on valminud rahvusvahelises kaastootmises Leedu animatsioonistuudioga ART SHOT. Filmi rahvusvahelisi leviõigusi esindab Itaalia müügiagentuur Lights On.

Filmi tootmist toetasid Eesti Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapital, Leedu Filmikeskus ning Norra kunstiresidentuur ArtiJuli.