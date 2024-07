SÕGE KOKKUSATTUMUS «Simpsonid» ennustasid taas tulevikku

Nimelt esines Cypress Hill viimaks päriselt Londoni sümfooniaorkestriga. California räppareid kujutati sümfooniaorkestriga koostööd tegemas episoodis «Homerpalooza», kus Cypress Hilli liikmed tõmbasid end nii pilve, et broneerisid orkestri kogemata mitte kõige selgemas meeleolus. Seejärel näeme episoodis Cypress Hilli ja Londoni sümfooniaorkestrit esitamas koos ansambli hittlugu «Insane in the Brain».

Album sisaldab Cypress Hilli tuntumaid laule, teiste seas «I Wanna Get High», «I Ain't Goin' Out Like That», «When the Shit Goes Down», «Lick a Shot» ja loomulikult «Insane in the Brain».