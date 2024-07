TEADMATUS VÕI VANDENÕU? Maailmakuulus kunstimuuseum eksponeeris aastaid Picasso võltsinguid

Mona pälvis hiljuti palju avalikku tähelepanu, kui andis teada, et on otsustanud mõningad Pablo Picasso maalid liigutada naiste tualetti, sest kohus otsustas, et Mona kuulus Ladies Lounge ehk galeriiruum, kuhu on lubatud vaid naised, peab edaspidi võõrustama ka mehi. Põhjuseks toodi, et see on ainus seaduslik võimalus «hoida Picasso't vaid naisvaatajate silmade jaoks».

Nüüd on ilmsiks tulnud, et Picasso teosed, mida peeti originaalideks, on tegelikult hoopis võltsingud, mille autoriks on kunstnik, kuraator ja Mona omaniku David Walshi abikaasa Kirsha Kaechele, kes maalis need umbes kolm ja pool aastat tagasi, kui Ladies Lounge loodi.

Kaechele sõnul oli eesmärk ehtida ruum võimalikult luksuslikult, et «mehed end tõrjutuna tunneksid, sest sinna on välja pandud maailma parimad kunstiteosed», põhjendas Kaechele pettust.

Naise sõnul olid tal küll kontaktid, et laenata muuseumi jaoks kokku mitu päris Picasso maali, kuid ükski neist ei olnud «piisavalt roheline» ehk ei ühtinud Ladies Lounge interjööriga. Lisaks püüdis Kaechele selle kaudu vältida Picasso kindlustamise kuludest.

Kaechele ütles, et maalis Picasso töid salaja ja galerii töötajad ei olnud tema kelmusest teadlikud. «Ma ootasin nädalaid, et midagi juhtuks, et keegi saaks mulle jälile. Olin nii kindel, et sellest tuleb suur skandaal. Kuid midagi ei juhtunud,» sõnas Kaechele.

Muuseum väitis varem, et Kaechele päris maalid oma vanavanaemalt, kes oli väidetavalt olnud Picasso armuke ning kunstnikuga koos puhkamas käinud.

Mona esindajad kinnitavad nüüd, et pettus puudutab vaid loetud hulka Picasso teoseid ning teised teosed muuseumis on ehtsad.