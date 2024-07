Eesti kunstnik Rebeka Vaino esitleb Londonis mainekal näitusel teoseid

Goldsmithsi ülikoolilinnakus toimuval näitusel esitleb Rebeka Vaino uut skulptuur-maali installatsiooni, mille pealkirjaks on «A Portable Paradise: What would you pack in your case of emergency kit? (Kaasaskantav paradiis: mida pakiksid Sina oma hädaabikomplekti?)». Kunstnik kasutas selle loomisel tema kootud ja heegeldatud skulptuure, mida on valatud erinevatesse materjalidesse ning millest osa on kaetud tema Eesti suvekodust pärit liivaga.