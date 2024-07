ARVUSTUS Lillepilte pole vaja häbeneda, need päästavad maailma

«Fotode, videote, installatsioonide ja skulpturaalsete objektide autorid kajastavad sügavamalt tõsisemaid teemasid ja meie eesmärk on, et ka külastajad hakkaksid mõtlema, kuidas nad loodusega suhestuvad ning milline on meie planeedi tulevik,» tutvustab Fotografiska Tallinna näituste osakonna juht ja kuraator Maarja Loorents.

Tema sõnul annab väljapanekule kaalu iga kunstniku kirjutatud teose «põhjendus», mida ta tahab oma teosega öelda. Seega eeldab näitus, et vaataja süda on avatud ning et tal on aega nende lugudega kaasa minna.