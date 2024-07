Tänavu on selle väikese teatri kümnes suvi. Ükski lavastus ju ei kordu, mis seda rääkida, ka iga etendus on kordumatu. Aga koju tagasi tulemise tunne püsib Pärnu Suveteatris ikkagi. See on õdus, rahustav tunne. «Meie valikud on põhinenud Eesti kirjandusel ning kohalikel legendidel ja elulugudel,» on kirjas kavalehel. Poeetiliseks elulooteatriks liigitub dokumentaalse aluspõhjaga «Klarissa kirjad» (2016), kriminaal-groteskseks mänguks legendiga jääb mullune «Sorgu tuletorni saladus». «Võrratu maailm» aga hoiab vargsi järjekestvust lavastustega «Inriid ja Toomas Nipernaadi» (2018), «Armastuse narrid» (2019) ja «Kuldrannake» (2021).