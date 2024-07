KAS TÕESTI? See Eesti muusik lubas Õllesummeril, et osaleb järgmisel Eurovisioonil!

Muidugi on see keegi Tommy Cash, kelle tõotus jäädvustati ka fännide poolt videole, mis nüüd sotsiaalmeedias ringleb.

Tommy Cash on tuntud selle poolest, et talle meeldib publikut alatihti üllatada, et mitte öelda šokeerida. Nüüd ongi isemoodi räppar andnud Õllesummeril avalikult lubaduse, et teda võiks näha järgmisel Eurovisiooni lauluvõistlusel. Muuhulgas kuvas räppar oma lavasõu taustal suurelt teksti: «Eurovision 2025».