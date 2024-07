NÄDALA RAAMAT Tiit Aleksejev ei tohi kirjutamist lõpetada!

Muidugi ei ole see rännak pelk väline liikumine. Tuleks meenutada sarja esimese raamatu «Palverännu» esimese lehekülje sõnu: «Tõeline kodu on see, mille poole inimene teel on. Mida ta oma mõtteis kannab. /---/ Ja siis ei olegi vaja koltunud reisikirju lehitseda, sest igaüks neist peab rändurit juhatama lähemale Jumalale, mitte kodurannale ja iga kaardi keskpaigas on Jeruusalemm.»