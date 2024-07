KUNST JA POPP Elu on läinud paremaks, elu on läinud lõbusamaks

Meenub anekdootlik lugu, mille kunstiteadlane Jaak Kangilaski rääkis kord loengus. Kuidas vägevale neodadale ja popkunstnikule Robert Rauschenbergile (tema on see, kes pani muu hulgas rattakummi ümber kitsetopise ja nimetas selle monogrammiks) tulid külalised. Keegi riputas mantli ja kaabu mingisuguse objekti otsa, mis esikus oli. Hiljem selgus, et see on hoopis kunstiteos. Kas olukord oli natuke piinlik või hoopis rõõmus või mõlemat korraga või kordamööda, pole teada.