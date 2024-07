NÄDALA PLAAT Kui õhuniiskus paneb särisema

6hunesseq (võru keeles «õhunesseq» – «õhuniiskus») on pärimusmuusikaansambel, mis esitab rahvakoraale. See on üsna omalaadne kombinatsioon ning seda on näha juba instrumentide valikust. Hiiu kannel koos oreliga võib tunduda väga ootamatu, aga kui Hiiu kannel sobib Eurovisioonile, siis sobib see kuhu iganes. Ansamblisse kuuluvad Greta Liisa Grünberg (laul, hiiu kannel, perkussioon), Marion Selgall (laul), Kaisa Kuslapuu (orel) ja Maria Mänd (hiiu kannel, viiul).