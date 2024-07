KINDEL LAKS Neli Elkenit aastas

Jaan Elken ja igavene suvi

Jaan Elkenil on sel aastal olnud juba neli näitust. Hoog on sees. Ise seletab ta seda sellega, et ei pea enam õppejõutööd tegema ja saab ainult maalimisele keskenduda. Mitu maali on korraga töös. Viimast päevas saab ARSi projektiruumis näha tema näitust «Maastik/Landscape», juuli lõpuni on Viinistu tünnigaleriides avatud ülevaatenäitus aastatest 2001–2024. Muidugi ei anna viimane kogu ülevaadet sellest, mida maestro teinud on, vaid ikka ainult haikuliku läbilõike, kui sellist väljendit pole nii barokse kunstniku puhul patt kasutada.