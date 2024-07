Inimesed tõmmati vaakumpakendis maa ja taeva vahele rippuma... see polnud aga kõige hullem

Näen, et üks kolmest vabatahtlikust liigutab oma pakendis, nagu teeks viimaseid surmaeelseid hingetõmbeid, ta tõmbleb. Tunnen, kuidas mu süda hakkab puperdama, silme ees lööb virvendama, torman, pea maas, saalist välja, püüdes endale sisendada, et kõik on ohutu, kõik on turvaline, ma kujutasin suremist vaid ette.