Tallinnas saab tümmi! Labürindil esineb Lõuna-Aafrika trummi-bassi legend

Counterstrike on Lõuna-Aafrikast pärit ning nüüdseks Tšehhis resideeruv legendaarne trummi-bassi artist, kes on tegutsenud juba 1990. aastate keskpaigast ning oma skeenes ülimalt relevantne siiani.

Ta on loonud hümni maailma juhtivale trummi-bassi festivalile Let It Roll, esinenud suurfestivalidel ja -lavadel üle maailma ning ta unikaalne stiil on tugevalt elektroonilise muusika skeenet mõjutanud inspireerides paljusid teisi muusikuid.