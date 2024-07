KISUB RIIDU? Eminem tümitab uues loos mitmeid avaliku elu tegelasi

See pole sugugi esimene kord, kui Eminem kutsub korrale või tümitab teisi avaliku elu tegelasi. Seekord on ta sihikule võtnud aga kaks meest, kes on sel ja möödunud aastal eriti avalikkuse huviorbiidis olnud.

Nimelt on Eminem võtnud laulus «Fuel» oma südameasjaks vaadelda süüdistusi, mis on tehtud räppar Sean «Diddy» Combs ja Alec Baldwini kohta. Kui Diddy puhul on vaatluse all mitmed seksuaalrünnakusüüdistused, siis Alec Baldwini rebib Eminem pilbasteks seoses Halyna Hutchinsi traagilise surmaga filmi «Rust» võtetel.

Näiteks räpib Eminem loo ühes salmis: «I'm like a R-A-P-E-R (Yeah) / Got so many S-As (S-As), S-As (Huh) / Wait, he didn't just spell the word, «Rapper» and leave out a P, did he? (Yep)», mis on sõnamäng sõnaga räppar, mis on inglise keeles kirjutatud väga sarnaselt sõnaga «vägistaja». Nõnda heidab Eminem nalja, et Diddy püüdis kirjutada, et on räppar, kuid jättis ühe P-tähe ära, mistõttu sai sõnast kogemata vägistaja.

Seejärel seob Eminem Notorious B.I.G. ja Tupac Shakuri surmad Diddyga, väites, et Diddy pakkus Tupaci väidetavale mõrvarile Duane Keith «Keffe D» Davisele miljon dollarit, et see tapaks Tupaci ja tema mänedžer Suge Knighti.