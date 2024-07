MIS JUHTUS? Filmioperaatori tapnud Alec Baldwin lahkub kohtust vaba mehena

Nimelt otsustas kohtunik Mary Marlowe Sommer süüdistustest loobuda, sest väidetavalt varjasid politseiametnikud tõendeid ning see on mõjutanud liialt menetluse kulgu, muutes õiglusemõistmise asjatuks.

Istung algas sellega, et kohtunik Sommer tõmbas kätte paari kummikindeid, millega asus käsitlema laskemoona. Baldwini advokaadid väitsid, et Santa Fe politsei ja prokurörid mitte ainult ei varjanud kuuli kui asitõendit, vaid käisid asitõenditega ka hooletult ümber, mis muutis nende kasutamise asitõenditena asjatuks.

Ühtlasi heidetakse Santa Fe politseijaoskonnale ja prokuröridele ette, et jaoskond ei avaldanud kaitsele, et sellised asitõendid üldse eksisteerivad. Ka ei esitatud neid 16. aprillil, kui toimus kohtuasja ja asitõendite esmane ülevaatus ja kinnitamine.

«Nende tõendite hiline avastamine on mõjutanud menetluse põhimõttelist õiglust,» põhjendas kohtunik Mary Marlowe Sommer, miks kohtuasja tagasi lükkas. Ühtlasi otsustas kohtunik, et Baldwini üle ei saa uuesti kohut mõista, sest «viga on juba tehtud ning kohtul pole võimalust seda viga parandada, mistõttu on kohtuasjast loobumine ainus õigustatud otsus».