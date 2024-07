Lembit Petersoni uue lavastuse «Ufo» vaat et kõige sümpaatsem joon on see, et tegijad ei karda igavust. Peterson annab vaatajale aega niheleda, lakke vahtida ja omi mõtteid mõelda. Peterson ei pelga, et publik nendib pärast etendust, et oleks võinud poole lühem olla.