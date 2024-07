Maailmatasemel muusikud Pärnu muusikafestivali Järvi Akadeemia toob kohale rahvusvahelised külalised

Järvide perekond on alati pidanud Eesti noorte muusikaharidust endale väga oluliseks ning südamelähedaseks teemaks. Seetõttu pandigi aastate eest alus Pärnu muusikafestivaliga paralleelselt toimuvatele laiahaardelistele Järvi Akadeemia meistrikursustele, kus sel aastal osaleb 136 noort 30-st riigist. Osavõtjatest 60 protsenti on rahvusvahelised ja 40 protsenti on pärit Eestist.

Traditsiooniliselt kõige suurem rahvusvaheline huvi on alati olnud Järvi Akadeemia dirigeerimiskursuse vastu. «Kuna Neeme Järvi, Paavo Järvi ja Kristjan Järvi annavad regulaarselt kontserte maailmas, siis rahvusvahelised dirigeerimiskoolid on meie festivali meistrikursuse üles leidnud ning sellele pääsemisest huvitatuid on alati palju. Ka on dirigeerimiskursuse konkursisõel tihe ning tänavu läbis selle 22 noort, kes tulevad Gruusiast, Poolast, Prantsusmaalt, Rumeeniast, Norrast, Lõuna-Koreast, Hiinast, USAst, Suurbritanniast, Kanadast, Lätist, Tšehhist, Horvaatiast, Uus-Meremaalt, ning ka Eestist pärit noortele on dirigeerimiskursusel alati koht olemas,» ütles Pärnu muusikafestivali peakorraldaja Kristjan Hallik.