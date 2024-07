Elagu elektriraudtee Nõmme elanikud kiidavad rongiperroonidele ilmunud kunstiteoseid taevani

14. juuli hilisõhtul postitas Nõmme elanik Facebooki gruppi pildid rongipeatustest. Kommentaariumis kiidab elanik nähtut: « Vot see on vinge lisa Nõmmele! Nagu Lindgreni muinasjuttudest pildid ja ega Nõmme ei jäägi alla sellele!» Samas on näha ka hirmu vandaalitsejate ees: « Varsti tulevad noored grafiti vennad ja teevad oma kaunistused peale.»