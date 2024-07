Rootsi psühhaatri ja raamatuautori Hanseni uusima teose «ATH eelised» üks põhitees on, et ülekaaluka osa inimajaloo vältel on aktiivus- ja tähelepanuhäirele omased jooned olnud eeliseks. ATHga inimene on impulsiivne, kannatamatu ja aktiivne, tal on palju energiat ning ta ei armasta rutiini. Need on head omadused küti jaoks, kelle jaoks pidev tähelepanu ümbritseval ning võime kiiresti reageerida ohu või saagi ilmumisel suurendas otseselt ellujäämise tõenäosust.