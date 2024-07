Võimas saavutus Eesti kunst jõuab Pariisi moodsa kunsti galeriisse

Nõgisto näituse näol on tegemist erakordse sündmusega kunstniku karjääris: see on tema esmakordne esitlus Pariisis. Prantsusmaa pealinna galeriides näeb Eesti kunsti harva ja veelgi vähem tuleb ette Eesti noorte kunstnike isikunäitusi. Käesolev üritus on ainulaadne ka koostöö poolest eragalerii ja riigiasutuse vahel. Nimelt toimub nomaadgalerie näitusega samal ajal Pariisi Eesti saatkonnas Nõgisto tööde väljapanek «Implosion of the Universe», kus saab näha kolme varasemat maali ja hiljutisi skulptuure.