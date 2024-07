Agressiivselt naiivne Mari Jürjens avaldas uue häbivaba suvehiti

«Me elame Mariga üksteisest 15-minuti kaugusel,» sõnas Sten-Olle, «kuid näeme häbiväärselt vähe. Kuna aga meile ikkagi meeldib kohtuda, siis meie lahendus on aeg-ajalt saada kokku ja laule luua – siis on nagu asja eest ikka ka. «Suvi!» on paari sellise kohtumise tulemus – lugu, mis on loodud peamiselt meile endale, et kapseldada iga aastaga süvenevat nostalgiat. Lisaks, kuna nii Mari kui mina oleme sellised pigem agressiivselt naiivsed inimesed, siis on meil hea kahekesi luua häbitult lihtsaid lugusid.»