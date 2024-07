Kodutud seadsid end vaimuliku juhtimisel külas sisse

Preester Marc Côté (Patrice Robitaille) on üle 25 aasta pühendanud oma elu vaeste ja kodutute aitamisele, kuid ka parimad väsivad. Nii on ka Marc oma tööst väsinud ning kirik, mis ta vedada, siplemas võlgades. Mees seisab silmitsi tõsiasjaga, et kirik tuleb sulgeda. Ootamatult pärib ta aga Bas-du-Fleuve'i piirkonnas asuva kinnisvara ning otsustab kaasa võtta grupi kodutuid, kes vajavad nagu temagi puhkust.