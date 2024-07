Suvehitid 2024 Milliseid lugusid sel suvel kindlasti kuulata?

Charli xcx – 365 on ideaalne tuju- ja tempotõstja. See on pärit juunis ilmunud albumilt «brat». Lugu on muutliku iseloomuga ümbertöötlus albumi avaloost «360». Kolme minuti jooksul jõuad rahulikust stardist otse peopõranda keskele, oma elu peategelaseks. See on hedonismi ülistus ja tohutu energiapuhang, mis tõukab rütmi kogu suvele.