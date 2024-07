INTERVJUU Homme Tartus esinev maailma vokaaldžässi gruppide lipulaev Take 6: Armastus on meie koos toimimise lähtepunkt

«Kõlab erakordselt, nagu lõputu häältemeri,» ütleb meie vestluse alguses ansambli tenor Claude McKnight Palermost, kuhu Take 6 on Euroopa tuuril jõudnud. Tõsi, tema kommenteerib Eesti laulupeo traditsiooni kirjeldust, kui räägin talle, et vaid mõne nädala eest laulsid tuhanded koorilauljad sama kaare all, kus nemadki esinevad. Usun, et häältemerena saab kirjeldada ka eelseisvat Jacob Collieri ja Take 6 kontserti, kus lauljaid toetab vaid selleks kontserdiks kogunev Tartu 2024 sümfooniaorkester, mida juhatab Valter Soosalu.