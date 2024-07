Kes on hetke kuumim popstaar?

Kuigi tundub, et Sabrina Carpenter ilmus eikuskilt, et kohe muusikaedetabelid vallutada ja Taylor Swiftile konkurentsi pakkuda, mis on andnud alust süüdistustele, justkui oleks ta nn industry plant ehk muusik, kes esitleb end sõltumatu artistina, kuid kellel on tegelikult selja taga muusikatööstuse toetus ning sellega ühes ka rahalised ressursid ning vahendid vaevleva ja iseennast üles töötanud kunstniku narratiivi kunstlikuks kujundamiseks, on Carpenter tegelikult muusikuna tegev olnud juba üle kümne aasta. Tema juured on seal, kus paljudel teistelgi popstaaridel – Disney plaadimasina juures.