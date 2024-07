Kas olete valmis rokkima? Vanilla Ninja läheb uue singliga maailma vallutama

Armastatud tüdrukutebänd Vanilla Ninja on tagasi! Nad kuulutavad Facebookis oma uue loo ilmumist ja esinemist Saksa telesaates. Uus lugu «Sting Of A Scorpion» saab avalikuks sel reedel kõigil muusikaplatvormidel ning Youtube’is.

Nad kirjutavad, et «Fernsehgarten» on «Guinnessi rekordite raamatus» välja toodud kui kõige kauem kestnud vabaõhu meelelahutus-show. Saadet on väldatud 38 järjestikust suve ning seda jälgib 2 miljonit vaatajat igal nädalavahetusel. Vanilla Ninja on saates esinenud ka 18 aastat tagasi ning nad on väga ootusärevad uue esinemise suhtes!