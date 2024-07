Järgmisel nädalal toimuv festival Saund avaldas kogu programmi

Väliskülalistest on lisandunud Saundi programmi Taani päritolu helilooja ja vioolamängija Astrid Sonne, Lõuna-Aafrika Vabariigi gqom-muusika pealinnast Durbanist kohale lendav futuristlik trio Phelimuncasi, tänavu deep-funk albumi välja andnud Briti tandem Michael J Blood & Samizdat ning Lõuna-Korea juurtega eksperimentaalmuusik Jena Jang.

DJ-de rivistus on täienenud festivali vanade lemmikute tantsumuusika-jõukudega Haigla Pidu ja Öömaja, klubimuusika uut põlvkonda esindavate kangelastega Mia Estonia, DJ TBA, Echo Lucida jametamorf00s, Tansaaniast pärit afro-muusika spetsialisti Yas Lo, melomaan Erkin Antovi ning Saundi residentidega DJ Julius, N8, Rain Tolk, Cool DJ Pinball, Susanna Raiend ja Tapes.

Juba varem on Saund välja kuulutanud sellised esinejad nagu Helena Hauff (Saksamaa), Lee Gamble (Suurbritannia), boipepperoni, Röövel Ööbik, Valge Tüdruk, Lil Till, Club Rats, Gregor Kulla, Music For Your Plants, MEGAMEGA Superstar, Kont OÜ ja Asiilanna.