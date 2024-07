Multikunstniku sõnul on see album, millel on pungi ebatäiuslikkus ja energia, džässi kaootilised struktuurid ja kaasaegse klassikalise muusika albumi ülesehitus, kuid album ise ei ole ükski neist žanritest, vaid pärineb justkui hoopis teiselt planeedilt.

Albumi teeb erakordseks ja ainulaadseks ka see, et tegemist on Eesti esimese glitch-muusika albumiga, mis on lisaks striiminguplatvormidele jõudnud ka vinüülile, nii et võiks öelda, et Eesti eksperimentaalmuusika skeene on tänu sellele igaveseks muutunud. Või vähemalt astunud sammu suurte muutuste suunas.