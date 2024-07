Primadonna ja tema hoolekandja sünged saladused Kolga mõisas

Kui esimest korda kuulsin, et Nuutrumis tuleb lavale Piret Jaaksi «Öökuninganna», kergitasin korraks imestunult kulmu. Seitsme aasta jooksul neljas lavastus, neist kolm eesti teatrites, vahepeal veel korra Soomes, sealses eesti teatris. Mis on selle näidendi fenomen, et lavastajad materjali otsides ikka ja jälle selleni jõuavad?