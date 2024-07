Kuigi Jacob Collieri võib pidada alles nooreks muusikuks ja Take 6 on laulnud koos enam kui 40 aastat, seob briti artisti ja USA ansamblit suurepärane harmooniataju ja ainulaadne muusikaline tunnetus. Kahe peale kokku on avaldatud 18 stuudioalbumit ja võidetud 14 Grammy auhinda. Aga mis peamine – neid seob sõprus ja huumorimeel ning Collier on nimetanud ansamblit oma lemmikkoosluseks planeedil Maa.