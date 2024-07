PUNKARID Skoone: sellist laksu ei saa mujalt kui pungist

Ansambli Kuritarvitaja solist Märt Kruusmann, kes on ühtlasi Tartu põhilisi pungipromootoreid, ütleb, et ei mäletagi täpselt, millal Skoone talle silma jäi. «Eks siit ja sealt ikka kuulsin, et selline bänd on, et äge on. Kui videoid vaatasin, siis jättis algul keskmise punkbändi mulje,» meenutab ta.