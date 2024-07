VABA AKADEEMIA Mihhail Lotman: «Vene kultuur: must huumor»​​

Loengus otsitakse vastuseid küsimustele, mis on poeetiline huumor? Kas sellel on oma spetsiifika, mis erineb näiteks proosahuumorist? Kas on olemas poeetilisi struktuure, mis on iseenesest koomilised, sõltumata nende sõnalisest sisust? Neid probleeme arutatakse peamiselt vene poeetilise kultuuri näitel.