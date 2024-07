Oma leiust andis Liiv teada Facebooki grupis «Vanade talumajade omanikud ja huvilised Eestis». «Kui need vaid oskaksid rääkida…» õhatakse postituse kommentaarides mitmel korral. Kui oskaksid, siis räägiksid nad ilmselt mitmetest tagumikest: Kappa dressidest, mida venitab allapoole raske Makarovi või TT püstol või siis sihvakast neiutagumikust vöölaiuse miniseeliku all… Võib-olla on need toolid tuttavad ka teie tagumikuga?