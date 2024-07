Raamat viib lugeja põgusalt kaasa presidendipaari igapäevaellu ja naise enda kogemustesse, mis on seotud riigivisiitidega kodumaal ning mujal, nendeks ettevalmistamisega ja ka mõtetesse, mis on tihedalt seotud Soome kultuuri, kirjanduse ja inimestega.

Kui suurem osa meist näeb presidendipaare vaadates kaunist kleiti, viigitud pükse ja säravaid ametimärke, siis see raamat avab tõe, et vastutusrikka ametikohaga kaasneb palju enamat. Ja tõesti, mitte ainult presidendile endale, vaid ka tema perele ja iseäranis just abikaasale, kes teeb selle rolli temaga külg külje kõrval kaasa.