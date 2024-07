KUNST JA POPP Rulaga presidendi vastuvõtule

Rula on olnud DIY-kultuur. Nagu underground-kultuur enamasti. Asjad tehakse valmis käepäraste vahenditega – mida käepärasematega, seda parem. On rõhutud autentsusele ja rohujuuretasandile (vabandust, et sellist nahkset sõna kasutan, nagu arvamusfestivalil oleks). Ilmselt ka, nagu underground-kultuur ikka, vastandustele – meie vs nemad, kohalik vs globaalne, endaks jäämine vs korporatiivne sellout jne. Oma stiili, isikupära hinnatakse (sõidustiil, rulalaua kujundus jne). Nagu hiphopis ja grafitiski, kui panna need kolm suurt linnast-sündinut ühte patta (rulatamine sündis Californias, hiphop ja grafiti New Yorgis).