NÄDALA PLAAT Pröökav megastaar taob endale naelu kirstu

Jaak Leeri vahvas teoses «Savumees Einaril on kogu aeg buss katki» pani kogukonna kannatuse proovile üks riiakas tegelane, kelle kohta öeldi, et eks meil kõigil ole vahel paha tuju, välja arvatud Naabri-Matil, kellel on kogu aeg paha tuju. See tuleb meelde, kui kuulan 51-aastase Eminemi regulaarset sajatamist ja tüli norimist kõigi ja kõigega.