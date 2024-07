1994. aasta parim album

Kui ma saan soovitada mõnd albumit, mis tingimata eelmisel nädalal või kuul ilmunud olema ei pea, on üks mu kindel lemmik Põhja-Iirimaa ansambli Therapy? 1994. aasta meistriteos «Troublegum», mille 30. aastapäeva ansambel tänavu tähistab. Tsiteerides üht muusikakriitikut, on «Troublegum» nii hea album, et isegi metalhead’id ei suuda selle unustamatutele pop-pungi nüanssidele vastu panna. Mina kindlasti ei suuda!