Nüüd on need prillid pandud oksjonile ning oodatakse, et haamrihind on vähemalt 3000 naelsterlingit. Ühtlasi läheb müüki kuulsas stuudios tehtud fotode kollektsioon. Nende hulgas on ka foto, mis on tehtud Biitlite kuulsaima albumi kaanepildi võttesessioonil.