Kellele meeldib Tõnu Õnnepalu, see võib temaga jalutuskäigule minna

Mööda mõningaid Eestimaa surnuaedu ja mahajäetud paiku rännanud kirjaniku sõnul räägib saatesari elust ja igavikust. «Vaatasin, kellest seal juttu on, nende kivide ja ristide peal. Või kes seal elanud on. Ühesõnaga tuleb saates juttu inimestest, kes on olnud enne meid,» selgitas Õnnepalu ERRi portaalile.