The Book of Elsewhere

Koos kirjanik China Miéville’iga on välja antud raamat «The Book of Elsewhere». Lühike sünopsis: maailmas eksisteerib üks võitmatu ja surematu sõdalane, kes on üle elanud tsivilisatsioonide tõuse ja langusi. Mõned arvavad, et inimhuuled pole võimelised tema iidset nime välja ütltema, teised on veendundu, et tegemist on lihtsalt Saatana või Surmaga.