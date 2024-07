Kevin Costnerit ähvardab kodust ilma jäämine

Kuigi Costner on ka ise tõdenud, et ta ei ole eriline ärimees, otsustas ta mitte kuulata eksperte, sealhulgas oma raamatupidajat, väidavad allikad. Mitmeosaline filmiprojekt, millest Costner unistas, sai Cannes'is küll pika aplausi, kuid sellele järgnesid leiged arvustused kriitikutelt ning ükskõiksus rahvalt, kes tema kireprojekti esimest osa vaatama ei tulnud, olgugi et Costner hakkas «Horizoni» saagat arendama juba 80ndate lõpus. Paraku on esimese filmi läbi kukkumine ning aastakümneid küdenud kauboifantaasia viinud näitleja ja režissööri pankroti äärele, kusjuures näitleja finantsraskusi süvendab veelgi hiljutine lahutus.

Eelmisel aastal ütles Costner Deadline'ile: «Panin panti kümme aakrit maad Santa Barbaras vee ääres, kuhu tahtsin oma elu viimase maja valmis ehitada. Aga ma ei kahelnud hetkekski. Mu raamatupidaja läks raevu. Aga see on minu elu. Ma usaldan oma ideed ja seda lugu.» Costner selgitas, et ta on ennekõike lugude jutustaja, nii et ta otsustas riskida «Horizoni» nimel omaenda rahaga, kuigi tal pole hea ärivaist. «Ma ei tea, miks, aga sellest loost ma ei ole suutnud lahti lasta.»