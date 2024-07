Eminemil õnnestus imetrikiga alistada Taylor Swift

Kuigi Eminemi uus album on esile kutsunud vastakaid arvamusi, tegi «The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)» uhke debüüdi 220 miljoni kuulamisega voogedastusteenustes ning 114 000 digitaalse allalaadimisega.

See on Eminemi jaoks tervelt 11. album, mis on Billboardi kuulatuimate albumite edetabeli tippu jõudnud, näidates, et isu räppari teravmeelsuste ning vulgaarsete sõnamängude vastu ei ole kuskile kadunud. Kui välja arvata 2022. aasta hitikogu «Curtain Call 2», on Eminemi stuudioalbumid järjest Billboardi edetabelis esikohale saanud terve selle sajandi jooksul.