Suri maailma parimaks kitarristiks nimetatud rokimees

Jerry Miller alustas muusikukarjääri 50ndatel ja lõi psühhedeelse rokkansambli Moby Grape 1966. aastal, olles ise selle põhiline kitarrist. Moby Grape sõlmis lepingu Columbia Recordsiga ning tegi aastatel 1967–1969 neli albumit. Miller kirjutas koos bändikaaslase Don Stevensoniga kolm Moby Grape'i kuulsaimat laulu «Hey Grandma», «8.05» ja «Murder in My Heart for the Judge». Pärast Ameerikas ja Euroopas tuuritamist läks bänd 1970. aastal laiali, kuid on erinevas koosseisus järgnevate aastakümnete jooksul aeg-ajalt uuesti kokku tulnud.